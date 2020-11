Le ministre français de l’intérieur a profité d’une sortie médiatique qu’il a faite ce vendredi pour faire une mise en garde contre les fidèles qui se réunissent devant les églises catholiques. Alors qu’il était de passage sur France Info, Gérald Darmanin a promis de passé à une phase de répression si cet acte qui avait été remarqué à Versailles et à Nantes se répétait. «Je ne pense pas que le rôle des policiers et des gendarmes est d’aller verbaliser des gens qui sont devant des lieux de culte, mais s’il faut le faire, on finira par le faire», avait-il laissé entendre.

“Plus de week-end de mansuétude”

Ce fut l’occasion pour le locataire de la place Beauvau de revenir sur certaines remarques qui avaient été faites en lien au non-respect de la nouvelle mesure du confinement mise sur pieds dans le pays. Il a notamment annoncé qu’il n’y aurait «plus de week-end de mansuétude» dans un contexte où seul 40% des Français respectent les différentes restrictions en vigueur dans le pays.

Le respect des règles

Pour le patron des flics, les règles doivent être simplement respectées. «Il y a la règle du ‘un kilomètre’, cette règle, il faut la respecter. Le problème n’est pas d’aménager les règles d’aujourd’hui, le problème c’est de respecter afin de ne pas prolonger cet état de confinement», a martelé l’autorité ministérielle dans la matinée de ce vendredi lors de son passage sur France Info.