Une petite fille est décédée suite à un accident dans la cour de récréation de son école. Les faits se sont produits à l’école primaire de l’Epau dans la commune de Changé, où la petite Lilou, âgée de 9 ans, était scolarisée en classe de CM1. Selon les informations du média français Ouest France, le mardi 10 novembre dernier elle mangeait avec ses camarades à la cantine, avant de se rendre dans la cour de récréation pour jouer.

« Elle était somnolente, elle a vomi »

C’est là qu’elle a eu un accident qui lui a coûté la vie, mais dans des conditions qui restent toujours floues. Dans une interview accordée au média ayant donné l’information, un homme a donné la version des faits des élèves de l’établissement. « Lilou s’est cogné la tête avec un garçon, qui a eu une bosse et a été soigné par le personnel. Mais la petite fille n’avait rien de visible, elle n’a pas été soignée » a-t-il confié. La fillette est ensuite montée à bord d’un car en compagnie d’autres élèves, pour aller au cours de sport dans la commune de Parignée-L’Evêque. Cependant, un proche de la famille a laissé entendre que Lilou avait commencé par se sentir mal. « Elle était somnolente, elle a vomi » a-t-il déclaré.

Une enquête ouverte

Le père de Lilou a été contacté afin qu’il apporte les affaires de rechange pour sa fille. Mais à la fin de la journée, il a amené cette dernière chez un médecin qui a remarqué qu’elle aurait subi un traumatisme crânien. Par la suite, c’est le SAMU qui s’est occupé de la fille. Arrivée à l’hôpital de Mans, elle a été transportée par hélicoptère à l’hôpital d’Angers. Malheureusement, suite à une opération d’urgence, Lilou est entrée dans le coma, et a rendu l’âme deux jours plus tard. Après ce décès tragique, une enquête a été ouverte pour élucider les causes exactes de sa mort. Aussi, une autopsie est-elle été réalisée sur le corps de la fillette.