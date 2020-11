C’est une personne âgée de 77 ans qui s’est rendue dans un cimetière de Troyes dans la soirée du jeudi 12 novembre dernier. Aux environs de 17 heures, elle s’est aventurée sur un caveau vieux de 78 ans. Les dalles ont cédé sous le poids de la septuagénaire qui s’est retrouvée au fond d’un caveau de 3 mètres environ. La chute a laissé sur elle des blessures. Puisqu’elle vit seule, personne ne s’est inquiété de son absence.

” On a d’abord pensé que cela venait de la rue…”

Elle a donc dû passer la nuit dans le caveau. Ce n’est que le lendemain matin que les visiteurs de cette retraite des morts ont entendu ses cris de détresse. « On a d’abord pensé que cela venait de la rue. Mais en prêtant l’oreille on a compris que quelqu’un avait besoin d’aide » témoigne une visiteuse dans les colonnes du journal L’Est Eclair.

Contactés, une équipe du Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) et les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour sauver la vieille de 77 ans du caveau. Elle a pu être extraite de la tombe et admise dans un hôpital pour être soignée. La septuagénaire se souviendra très certainement et pour longtemps encore de cette mésaventure.