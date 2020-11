Le lundi 02 novembre dernier à Montpezat-de-Quercy en Tarn-et-Garonne, une statue de la Vierge Marie a été retrouvée décapitée. Placée dans une réplique de la grotte de Lourdes, la tête de la statue de la vierge a été retrouvée brisée le matin au sol. L’acte a surpris plus d’uns et a donné lieu à plusieurs interprétations vue le contexte dans lequel il a eu lieu.

Le mardi 3 novembre, le maire et le curé ont déposé plainte auprès de la gendarmerie. D’après le bureau du procureur de la République de Montauban, il s’agit juste d’un acte de vandalisme, et non un acte à connotation religieuse. A en croire les services du procureur, il s’agit d’un acte de jeunes oisifs, qui ont fait cela en vue de « passer le temps ». Après constatation, il semble que plusieurs pierres aient été lancées sur la statue et que l’une d’elles en ait atteint la tête, la faisant tomber derrière.

D’après France Bleu Occitanie, les gendarmes de Caussade ont interpellé ce vendredi deux jeunes garçons âgés de 17 et 18 ans qui sont des présumés responsable de l’acte. Ils ont été placés en garde à vue et répondront plus tard de leur acte devant le tribunal. « Les sentiments qui prédominent sont la tristesse, l’incompréhension et la colère. Quelle qu’en soit la raison, rien ne justifie un tel acte, qui prend une dimension symbolique particulière dans le contexte actuel, » a commenté Gérard Mounié, maire de Montpezat-de-Quercy