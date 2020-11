Avec la crise sanitaire du nouveau coronavirus qui va faire bientôt faire un an, la grande majorité des entreprises, a essuyé âprement ses conséquences économiques. En ce même moment, les entreprises en ligne en ont profité pour faire de la fortune. Amazon, la première de ces entreprises en ligne, gagnante de la crise sanitaire, depuis le début de l’année 2020, a explosé ses ventes et a fait augmenter la fortune de Jeff Bezos qui a dépassé les 200 milliards de dollars.

Face à cette inégalité, 120 élus, représentants d’ONG, syndicalistes, éditeurs de même que de citoyens engagés, ont appelé à « stopper Amazon avant qu’il ne soit trop tard ». Dans une tribune sur France Info ce lundi, ces élus ont déploré le fait qu’Amazon continue à s’enchérir alors les autres entreprises s’enfoncent dans la crise économique. Ils dénoncent en effet, qu’Amazon continue à croître au détriment « de 20.000 salariés contaminés par le Covid », d’une « explosion du nombre de produits importés », du « recours à des modes de transport polluants », de la « destruction de milliers d’emplois dans les commerces de proximité », et aussi d’une « évasion fiscale massive ».

“Une taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires d’Amazon”

Afin de freiner la menace que constitue Amazon et les « autres profiteurs de la crise » pour l’économie française, les 120 signataires ont émis le vœu que soit instaurée une taxe exceptionnelle sur leur chiffre d’affaires. « Pour faire face à l’urgence, une taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires d’Amazon et des autres profiteurs de la crise est également indispensable. Elle permettrait dans l’immédiat de financer les mesures de préservation de l’emploi et le fonds de solidarité pour les commerces de proximité, » ont-ils écrit.

Ils comptent se mobiliser « d’ici au 27 novembre prochain, date du “Black Friday”, pour montrer l’urgence de stopper l’expansion du géant du e-commerce avant qu’il ne soit trop tard ». Si cette expansion du géant du e-commerce n’est pas stoppée, elle risque selon les signataires de conduire « au doublement de sa part de marché et provoquer la destruction de 100 000 emplois partout en France. »