Seulement neuf mois à la tête de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, et Emmanuel Barbe est déjà remercié par l’exécutif français. La décision de son limogeage a été acté ce mercredi 25 novembre 2020 au cours du conclave gouvernemental. Selon le compte rendu du conseil des ministres, il sera remplacé par Frédérique Camilleri, administratrice civile hors classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe. Si le préfet à lui-même confirmé son limogeage, on ignore pour l’heure les raisons qui ont motivé cette décision.

Toutefois, deux récentes sorties à polémique qui ont fait le tour des médias, pourraient être à l’origine de son départ. La première, au cours d’une intervention sur BFMTV le samedi 14 novembre dernier, alors qu’il faisait le point de l’observation du confinement, le préfet des Bouches-du-Rhône avait fait une déclaration qui a suscité une grosse polémique. « J’étais hier sur des points où on vend de la drogue et personne parmi les acheteurs, et à plus forte raison parmi les vendeurs, n’avait d’attestation. (…) Vous voyez donc que le système est bien compris, » faisait-il savoir.

La finale de la Ligue des champions

La deuxième est une décision à polémique qui concerne la finale de la Ligue des champions discutée entre le Paris Saint-Germain et Bayern Munich. Pour le match, Emmanuel Barbe avait pris un arrêté interdisant le port du maillot du club français dans un rayon donné autour du Vieux-port de Marseille. Cependant, face aux tensions soulevées par l’arrêté, le préfet de police a fini par abroger sa décision.