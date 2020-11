Il y a quelques jours, nous avions annoncé que la ressortissante béninoise, Lydia Veyrat est menacée d’expulsion. Les choses ont évolué pour l’aide-soignante d’un Ehpad en Isère (France). Elle s’est vue proposer un titre de séjour par Olivier Véran et Marlène Schiappa. Les deux ministres ont annoncé la nouvelle ce vendredi dans un communiqué. La Béninoise de 37 ans est allée en France en 2019 pour liquider la succession en Savoie de son mari français après son décès et avec qui elle vivait au Bénin.

Dans l’attente que cette liquidation se fasse, elle va être embauchée, en CDD puis en CDI dès octobre 2020, comme aide-soignante dans un Ehpad à Pontcharra en Isère. Ce département mis sous tension par l’épidémie de COVID-19. Elle a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour refusée par la préfecture de Savoie. Plus encore, la préfecture lui avait fait obligation de quitter le territoire en septembre. Selon la préfecture, elle «ne justifiait d’aucune insertion particulière dans la société française ».

Son recours devant le tribunal administratif a été rejeté lundi dernier. Selon lefigaro, «soucieux de reconnaître l’engagement de celles et ceux qui participent au combat contre le COVID», le ministre de la Santé Olivier Véran et la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa, en relation avec le préfet de la Savoie, ont décidé de lui accorder un titre de séjour. Ce qui va lui permettre de «rester en France et d’exercer son métier d’aide-soignante au sein de cet Ehpad».