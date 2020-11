L’étau se resserre contre Lydia, une béninoise vivant en France. Aide-soignante de profession, ses jours au pays de la tour Eiffel sont désormais comptés. En service dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, elle vit sous la menace d’une expulsion. Le préfet de Savoie estime qu’elle n’est pas suffisamment intégrée dans la société française.

Lydia, 37 ans risque d’être expulsée de son pays d’accueil. Aide-soignante, la béninoise au risque de sa vie, a tout le temps porté assistance aux personnes âgées admises dans son Ehpad, depuis 2019 où elle a intégré l’établissement. Elle a pourtant enchaîné les contrats auprès des malades depuis son arrivée. Au micro de nos confrères de RTL, elle dit ne pas comprendre la décision.

« En cette période de Covid, je travaille beaucoup pour le bien des résidents. Je ne comprends pas la décision du préfet qui me dit que je ne suis pas intégrée, qu’il n’y a aucune preuve de mon insertion dans la société française. Au moment de la première vague, l’État m’a donné la prime Covid. J’ai reçu 1.000 euros. C’est sur ma fiche de paie. Les preuves sont là. J’ai un sentiment d’injustice », a-t-elle fait savoir.

Lydia a également le soutien de ses collègues mobilisés qui n’entendent pas laisser faire. « C’est une fille formidable. Aujourd’hui, on manque de soignants. Surtout en période de Covid. On a besoin d’elle. On ne laissera pas faire », a déclaré à RTL, une de ses collègues. Le média fait savoir que le sort de Lydia est désormais entre les mains des juges du tribunal administratif de Grenoble.