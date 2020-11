François est un policier dont le nom a été modifié par la chaîne LCI qui a tenu à l’interroger suite aux récents évènements socio-politiques. En effet, ce dernier a été filmé au cours d’une opération organisée en marge d’une manifestation de gilets jaunes. Il procède à ce moment-là, à l’interpellation d’un individu en le ceinturant.

La vidéo montre très clairement son visage et tourne alors sur le net.Ses proches et ses collègues sont vite mis au courant, le prévenant qu’il est bel et bien identifiable. En moins de deux heures, son visage est partagé près de 100.000 fois. Son identité, son adresse sont partagées à la vue de tous. Le début d’une longue descente aux enfers. Des menaces de mort et de viols sont alors proférées à l’encontre de sa femme et ses enfants.

Une vidéo et des images repartagées

Pour lui, la situation a tourné à l’incompréhension. En effet, l’intervention s’est bien passée, mais les images laissent penser le contraire car tronquées. Le syndicat de police auquel François est affilié décide alors de mettre en place des patrouilles de police devant son domicile afin d’assurer la sécurité de tous. Sa femme et ses enfants partent toutefois dormir chez son père six mois durant.

Des signalement set des plaintes effectuées

Des signalements ont eu lieu sur la plateforme Pharos, mais pour le moment, la capture d’écran de son visage continue de circuler sur les réseaux sociaux. La loi portant sur la sécurité globale des policiers est donc la bienvenue pour lui, qui voit en cette nouvelle législation, une porte de sortie à son cauchemar.