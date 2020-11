Samedi soir, aux alentours de Mathieu, à proximité de Caen, dans le Calvados, trois gendarmes réservistes se trouvaient en contrôle routier, lorsqu’ils ont été percutés par un automobiliste. Les faits se sont produits aux alentours de 18h alors qu’ils stationnaient sur le bas-côté de la route. Fort heureusement, personne n’est décédé.

La nuit venait de tomber lorsque les trois gendarmes remontent dans leur véhicule, lorsqu’ils remarquent une voiture qui circule, les feux de signalisation éteints. Or, ces derniers n’ont pas eu le temps de démarrer pour arrêter la voiture. En effet, l’automobiliste, qui arrivait dans le même sens, les a percuté par l’arrière.

Trois policiers percutés par un chauffard

Un gendarme de 39 ans a alors perdu connaissance. Les deux autres, des hommes âgés de 27 et 31 ans souffrent de blessures mineures. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportés à l’hôpital le plus proche, pour passer des examens complémentaires, dans le but de s’assurer que tout aille très bien pour eux.

Une enquête, actuellement en cours

Le chauffard lui, a tenté de prendre la fuite. Cependant, l’individu, âgé de 48 ans, a vite été rattrapé par les gendarmes d’un équipage du Peloton de surveillance et d’intervention (PSIG). Il a alors été arrêté puis placé en garde à vue. L’enquête en cours permettra de définir les raisons liées à cet accrochage et, le cas échéant, les responsabilités engagées.