Un commando a tiré des coups de feu sur plusieurs policiers. Les faits se sont déroulés en France, dans la matinée d’hier mardi 10 novembre 2020, près de la cité de Bassens à Marseille. Selon des sources concordantes, des éléments de la police-secours sont intervenus après que plusieurs coups de feu aient été entendus.

Ils ont pris une autre voiture

Quand ils arrivent sur les lieux, ils remarquent une voiture qu’ils soupçonnent, avec des personnes à bord, cagoulées et qui se sont mis à tirer des coups de feu dans leur direction. Par ailleurs, il n’a pas fallu longtemps pour qu’une course poursuite se déclenche entre les deux camps. Le commando s’est ensuite échappé de sa voiture pour s’enfuir à bord d’une autre. Cependant, ils sont parvenus à s’échapper de la course sur l’autoroute A7. Dans le même temps, d’autres éléments de la police judiciaire de Marseille, étaient à leurs trousses sans que les autres policiers ne soient informés.

Une personne arrêtée

Avec l’appui du Raid, ils sont parvenus à repérer où les malfrats se cachaient. A l’issue de l’opération, 6 personnes ont été arrêtées. Notons qu’au cours de l’altercation entre les policiers et le commando, une personne avait été blessée, dans la cité Brassens. Il a été conduit à l’hôpital.