En France un homme qui a menacé plusieurs fois des parents qui venaient déposer leurs enfants à l’école a été arrêté dans la matinée de ce vendredi. C’est non-loin de l’école élémentaire du Centre à Rosny-sous-Bois que la scène s’est produite. L’individu avait dans sa main un cutter selon plusieurs sources. Avant que la situation ne dégénère, la police est intervenue promptement et l’individu a été interpellé par les forces de l’ordre.

Selon des sources concordantes, l’individu interpellé n’était pas cohérent lorsqu’il s’exprimait. Avec l’appui du réseau de caméras de vidéo surveillance, l’individu a été arrêté en quelques minutes. “Je salue le sang-froid et le dynamisme des forces de l’ordre qui sont intervenues très rapidement pour interpeller un individu dangereux, armé d’un cutter“, a tweeté le ministre de l’intérieur Gérald Damarnin visiblement heureux de l’issue de l’opération.

De son côté le maire à travers un post sur sa page Facebook également salué l’efficacité des forces de l’ordre et du système de vidéo-surveillance qui a permis une intervention rapide. Il a affirmé que le suspect est en garde en vue et qu’une enquête est en cours. Plus d’infos dans les prochaines heures.