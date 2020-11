Qu’est ce qui a bien pu motiver cette triste décision ? En France, plus précisément à Breteuil, Leonard, un jeune lycéen de 12 a été retrouvé pendu dans sa chambre. Il était logé à l’internat de l’Institution du Sacré-Cœur. Pour l’heure aucune raison officielle de cet acte n’est évoqué.

« Le jeune homme a été découvert pendu et il n’y a eu aucune intervention extérieure… La seule interrogation qui reste, c’est sur le motif de son passage à l’acte », a annoncé la procureure de la République, Caroline Tharot, citée par Le Parisien. L’adolescent était scolarisé en 4ème et n’avait aucun antécédent suicidaire. « Il n’y avait pas non plus de signe avant-coureur d’un quelconque malaise » a affirmé le directeur département de l’enseignement catholique qui faisait un point sur la situation.

Il a été reporté par la presse locale que le jeune homme avait quelques fois mentionné la difficulté d’être loin de ses parents. L’adolescent est décrit comme « un élève normal, sans problème », qui voulait « devenir agriculteur comme son père »