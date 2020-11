Un commandant de police a écopé de quatre mois de prison avec sursis à Toulouse le vendredi 27 novembre. La justice française lui reprochait d’avoir gazé un handicapé pendant une manifestation des Gilets jaunes le 02 mars 2019. Cette condamnation intervient dans un contexte où l’article 24 du projet de loi Sécurité globale divise les français. Les journalistes du pays estiment par exemple que c’est un handicap à la liberté d’expression.

” La vidéo est essentielle dans le cadre d’un procès mettant en cause un policier ”

En effet, cette disposition n’autorise pas la diffusion d’images des forces de l’ordre dans le dessein de nuire à leur intégrité « physique ou psychique ». Dans le procès qui a conduit à la condamnation de ce commandant de police c’est pourtant une vidéo qui a fait la différence. Sur l’enregistrement on voit le fonctionnaire de police arracher le masque à gaz du tétraplégique et l’asperger de gaz lacrymogène quand celui-ci s’est porté vers lui pour réclamer son masque.

Selon l’avocat de la victime Me Claire Dujardin,” la vidéo a été prise par un citoyen sur son balcon et c’est grâce à sa diffusion sur les réseaux sociaux que le procureur de la République de Toulouse a saisi l’IGPN (Inspection Générale de Police Nationale) “. « Cette affaire démontre que la vidéo est essentielle dans le cadre d’un procès mettant en cause un policier » a-t-elle ajouté.