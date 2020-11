Samedi soir, une rixe a éclaté du côté de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, à cause d’une soirée privée organisée à laquelle une trentaine de personnes ont pu participer, boulevard Victor Hugo. Suite à cet étalage de violence, pas moins de six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Malgré les restrictions imposées liées au covid-19, plusieurs dizaines de personnes ont effectivement décidé de se rassembler afin de profiter d’une soirée. La soirée a vite dérapé et le bruit est devenu insupportable pour les voisins qui ont donc décidé d’appeler les forces de l’ordre. Celles-ci sont intervenues aux alentours de 1h15 du matin afin de verbaliser le propriétaire du logement.

Une soirée dégénère, un policier civil blessé

Pour autant, la soirée ne s’est pas terminée et a viré à la violence. En effet, aux alentours de 3h30 du matin, une violente bagarre a éclaté entre les fêtards ainsi que les voisins. Un témoin a alors tenté d’intervenir. Il s’agissait d’un policier en civil. Agressé, il a sorti son arme de service, sans toutefois en faire usage.

Une enquête, actuellement en cours

La situation a dégénéré et le policier a été blessé à l’oeil. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transporté à l’hôpital. En outre, une enquête a été ouverte par le commissariat local. Six personnes ont été interpellées au cours de cette soirée et toutes ont été placées en garde à vue. Elles sont toutes accusées d’avoir pris part à la violente attaque menée contre ce policier en civil.