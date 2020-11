Avec l’avènement du nouveau coronavirus, les gouvernants du monde entier ont édicté des mesures barrières pour contrer la propagation du virus. Parmi elles, le lavage des mains ou l’utilisation du gel hydroalcoolique. En France, ce gel a été soumis à des tests par la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les résultats sont inquiétants. « Plus de 180 prélèvements ciblés de solutions et gels hydroalcooliques ont été réalisés, dont 162 ont d’ores et déjà été analysés par le Service commun des laboratoires. 73% des produits analysés à ce jour ont été déclarés soit non conformes (38%) soit non conformes et dangereux (35%) » informe un communiqué de la Direction.

13% des produits ayant été analysés ne contiennent pas 60% d’alcool

Parmi ces solutions et gels hydroalcooliques, il y en a qui n’ont pas une forte teneur en alcool. En effet 13% des produits ayant été analysés ne contiennent pas 60% d’alcool. C’est ce qui les rend non conformes et dangereux. Seules les solutions ou gels hydroalcooliques ayant une teneur en alcool exprimée en volume, d’au moins 60% ou répondant à la norme EN 144766 sont efficaces en matière de désinfection, informe la DGCCRF.

Les solutions ou gels hydroalcooliques identifiés comme non conformes ou dangereux seront retirés et/ou rappelés, avertit l’instance dans son communiqué. Elle rappelle par ailleurs que l’étiquetage de ces produits est important. Les dangers et les précautions d’emploi à suivre pour les utiliser doivent être indiqués sur les étiquettes. Un étiquetage mal fait a rendu non conforme 38% des solutions et gels analysés.