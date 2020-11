La brigade des stupéfiants de la sûreté départementale du Loiret, en France, a réussi à mettre la main sur une jeune femme qui est arrivée à Orly avec de la drogue. L’information a en effet été annoncée par France Bleu. L’interpellation qui a eu lieu le 25 octobre dernier a été possible suite à de longues semaines d’investigations. Plusieurs autres personnes ont été mises aux arrêts dans le cadre de cette enquête.

Trois autres personnes arrêtées

Elles sont respectivement d’origine surinamaise, guyanaise et antillaise. Les mis en cause étaient soupçonnés depuis un moment d’organiser le trafic de stupéfiants. A en croire les précisions ils auraient coutume d’organiser l’importation de la drogue depuis le Surinam et via la Guyane pour la revendre dans la région. Ceux qui ont été mis aux arrêts seraient en réalité des personnes recrutées par un autre commanditaire.

Interpellée avec un kg de drogue

La jeune femme est l’une des personnes recrutées pour aller chercher le produit et l’amener sur le territoire français selon les précisions des autorités en charge de l’enquête. A en croire les confidences du commissariat d’Orléans au journal La République du Centre, la jeune femme de 18 ans, «avait un peu plus d’un kilogramme de cocaïne qu’elle dissimulait dans ses sous-vêtements», lors de son interpellation.