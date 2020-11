50 cent a une fois encore lancé quelques piques à son ancien collaborateur du G-Unit Young Buck. Mais cette fois-ci l’interprète de Candy Shop s’est également attaqué conjointement à Lil Nas X. Dans une publication qu’il a faite, celui qui est appelé à l’état civil Curtis James Jackson III n’est pas allé par quatre chemins pour indiquer que son ancien protégé pourrait bien être un homme avec des préférences sexuelles assez particulières.

Une relation amoureuse entre Young Buck et Lil Nas X?

Elle estime notamment que Young Buck et Lil Nas X pourrait avoir une relation amoureuse. «Je pense que Young Buck et Lil Nas X pourraient avoir une relation amoureuse, si jamais il se faisait refaire les fesses, LOL. Il ressemble à son dernier mec, Junior, c’est toi Junior ?», a laissé lire le rappeur américain. Cette moquerie de 50 cent est intervenue après le déguisement qu’a fait l’interprète de Old Town Road pour Halloween.

Il se déguise en Nicki Minaj

En effet, il a préféré imiter Nicki Minaj. La publication de la star américaine a par la suite été supprimée après les nombreuses critiques qu’elle a enregistrées. Le rapport visé par la publication de 50 cent n’a pas manqué de réagir à la pique qui lui a été lancée. «Qu’est-ce que tu viens faire dans les affaires de Barb ?», a également répliqué Lil Nas X avant de supprimer également sa publication.