Idrissa Seck, est le nouveau président du Conseil économique social et environnemental au Sénégal. L’ancien opposant sénégalais ne compte pas prendre fonction sans auditer la gestion d’Aminata Touré, celle qui l’a précédé. Il aurait pris cette décision par prudence parce qu’il n’y a pas eu passation de charges entre lui et Mimi Touré. L’homme politique voudrait donc voir clair dans la gestion administrative et financière de l’institution. Une mission de vérification est déjà dans les murs du CESE.

“J’ai moi-même procédé à un audit d’entrée par un cabinet habilité …”

Aminata Touré pense de son côté que le fait qu’il n’y ait pas eu passation de service n’explique pas la décision prise par l’ex opposant. En effet, selon ses dires , le Directeur administratif et financier et le Directeur des Ressources humaines avaient déjà pris des dispositions pour rendre compte aux collaborateurs d’Idrissa Seck de la gestion du CESE. Mais ce dernier ne leur a pas permis de le faire. Il a pris une décision interdisant l’accès de ces deux cadres aux locaux de l’institution. En ce qui concerne l’audit de sa gestion, Aminata Touré dit n’avoir rien à se reprocher.

Elle réclame même un audit de l’institution de sa création en 2013 jusqu’à son départ. « Pour ce qui me concerne les documents sont disponibles pour cet exercice » a déclaré la femme politique dans une interview accordée au journal sénégalais l’Observateur. Après cet audit global, « les choses seront claires et on passera à autre chose. J’ai moi-même procédé à un audit d’entrée par un cabinet habilité, suite à la consultation de prestataires pour avoir un point de départ de ma gestion » informe-t-elle par ailleurs.