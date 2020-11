Lorsque les nominations pour les Grammys 2021 avaient été publiées le 24 novembre dernier, la chanson de Wizkid avec Beyonce, Brown Skin Girl a été reconnu comme meilleur clip musical et qui par défaut fait de Wizkid un nominé. Les fans de Wizkid s’étaient réjouis de la prétendue nomination de leur idole et l’information avait circulé sur les réseaux au Nigéria. Cependant, l’aspect technique de la nomination a révélé que Wizkid ne fait pas partie de la nomination dont la cérémonie de remise des prix se tiendra en janvier 2021.

La véritable clarification est disponible sur le site des Grammys et indique clairement que Wizkid n’est pas reconnu comme tel. Les Grammys ont nommé et reconnu « Beyoncé Knowles-Carter & Jenn Nkiru, réalisateurs vidéo ; Lauren Baker, Astrid Edwards, Nathan Scherrer & Erinn Williams, producteurs vidéo ». Toutefois, bien que Wizkid ait également figuré dans le clip de ‘’Brown Skin Girl’’, il n’est techniquement pas envisageable.

”Nous sommes notre propre problème dans ce pays”

Dans un article qu’il a partagé sur les réseaux sociaux, Vinne, membre du staff de Davido, a manifesté sa tristesse face à l’attitude des fans de Wizkid, qui à travers Twitter au Nigéria, ont induit le public en erreur sur la prétendue nomination de de l’artiste. « C’est triste de voir comment les influenceurs de Twitter NG répandent des rumeurs sur la nomination de Wizkid pour les #GRAMMYs. Quand il a été clairement indiqué que ce n’était pas le cas, et qu’il n’était pas non plus crédité sur le site officiel des Grammy comme Burna Boy et d’autres personnes nominées. Nous sommes notre propre problème dans ce pays » a-t-il posté.

Il a par ailleurs, appelé « les influenceurs de Twitter NG pour effacer la rumeur selon laquelle Wizkid serait nominé. Vérifiez à nouveau et cela montre toujours (1) qu’il a obtenu en 2017 via l’album de Drake. Arrêtez d’induire le public en erreur, » a-t-il soutenu.