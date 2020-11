BeIN Sports, chaîne sportive qatarie, aurait été victime d’une escroquerie. En effet, la chaîne aurait perdu près de deux millions d’euros à la suite d’un piratage aux faux virements internationaux. Soucieuse de récupérer la somme perdue ainsi que soigner son image, l’entreprise a également attaqué en justice HSBC et vient d’obtenir gain de cause.

Nous sommes au mois de février 2013. À l’époque, le comptable de BeIN Sports reçoit un email de la part d’une société inconnue. Dans un drôle de Français, le mail évoque une facture non réglée. Cette facture est accessible directement depuis un petit lien hypertexte, lien sur lequel il va alors cliquer. Un malware (virus), se répand alors dans le réseau informatique. Les escrocs récupèrent alors un ensemble de données informatiques.

BeIN Sports, victime d’une escroquerie

Coordonnées bancaires, numéros de compte, signature et numéros des grands responsables, l’escroquerie est découverte une semaine plus tard. En quelques jours, ce dernier réclame via six fax, des ordres de virement. Ces derniers sont effectués sur des comptes domiciliés à Chypre ou en Roumanie. L’escroc se fera démasquer en se faisant passer pour le président de BeIN Sports. Il réclame un nouveau virement de 7.7 millions d’euros. Se posant des questions, HSBC décide de vérifier l’ordre.

HSBC, condamnée en justice

L’escroc aurait également tenté de récupérer 1.9 millions de dollars depuis la Qatar National Bank. Une tentative qui échoue cependant. Une plainte a ensuite été déposée, BeIN estimant que la banque HSBC n’a pas été assez précautionneuse. Un avis que partage le tribunal de commerce, pour qui la responsabilité de la banque est engagée. Un procès devrait également avoir au pénal. La banque elle, a opposé un recours et a déposé un appel.