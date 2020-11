Le gouvernement d’Île Maurice offre un visa d’un an pour les télétravailleurs étrangers qui se rendront sur son territoire. La nouvelle a été donnée le vendredi 23 octobre dernier, à l’issue d’un conseil des ministres où elle a annoncé qu’un visa « premium » est créé. Celui-ci a une durée d’une année renouvelable. Et même si la proposition peut tenter plus d’un, l’obtention de ce document est soumise à plusieurs conditions.

439 cas de contamination

Pour bénéficier du visa « premium », il faut être employé d’une société et avoir des revenus provenant de l’extérieur de l’Île Maurice. L’autre condition est la présentation d’un long projet de séjour sur l’archipel. En dépit du fait que le pays demeure un pays sûr, à cause de 439 cas de personnes contaminés au coronavirus, sur une population de 1,2 millions d’habitants, les autorités exigent une assurance maladie et voyage, pour avoir ledit visa.

Notons que l’Île Maurice traverse une importante crise économique depuis l’apparition du coronavirus. En effet, la crise sanitaire a entraîné de justesse la faillite de nombreux hôtels et commerces. Ainsi, avec ce visa le gouvernement veut relancer l’économie du pays.