La France et le Royaume-Uni ont signé un accord pour freiner l’immigration clandestine, par la mer épicontinentale de la Manche. En effet, les deux pays se sont mis d’accord hier samedi 28 novembre 2020. L’information a été donnée par la ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel. Dans une interview accordée au média britannique BBC, elle a fait savoir que cette entente avec le gouvernement français prévoit, à partir du 1er décembre 2020, un doublement des moyens technologiques et des ressources humaines militaires.

Des radars mis à disposition des militaires

Si l’homologue britannique de Gérald Darmanin n’a pas donné de précisions sur le nombre de soldats prévus dans cet accord, elle a toutefois mis l’accent sur le fait que ces derniers auront à leur disposition notamment des radars ainsi que des drones qui leur permettront de détecter les personnes qui essaieront de se lancer dans la traversée. Priti Patel s’est par ailleurs réjouie de la signature de cet accord en faisant savoir qu’il constitue une opportunité pour les deux pays de « partager la mission de rendre impossibles les traversées de la Manche ». Notons qu’avec cet accord, les ministres de l’Intérieur français et britannique ont l’intention de bloquer le passage emprunté par plus de 8000 personnes au cours de cette année.

31,4 millions d’euros déboursés

Il faut signaler que les deux pays ont accepté de débourser ensemble un montant de 31,4 millions d’euros pour la réalisation de cet accord. Ce dernier intervient dans un contexte où le dossier de l’immigration clandestine a été sujet de mésentente entre le Royaume-Uni et la France. Le gouvernement britannique accusait en effet, l’Elysée de ne pas prendre toutes les mesures nécessaires pour freiner l’arrivée des migrants sur le continent européen. Pour mémoire, la route de la Manche, très empruntée par les migrants est une voie très dangereuse, où plusieurs décès ont déjà eu lieu. Quatre et sept décès y sont survenus respectivement l’année dernière et au début de cette année.