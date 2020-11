En Inde, un incendie qui faisait rage depuis près de cinq mois vient enfin d’être maîtrisé et éteint par les pompiers de l’État d’Assam, au nord-est du pays. Une annonce confirmée par Oil India, compagnie pétrolière en première ligne, puisque l’incendie s’est déclaré dans l’un de ses puits de pétrole.

Depuis le mois de juin dernier, les autorités ont sans relâche combattu cet incendie. Celui-ci s’est déclaré à la suite d’une explosion survenue après une fuite commune de gaz et de pétrole, survenue à la fin du mois de mai dernier. L’explosion elle, a entraîné la mort de deux employés. Celle-ci a entraîné une sorte de gigantesque mur de flammes, provoquant par la même occasion, d’énormes panaches de fumée.

Un incendie long de cinq mois, maîtrisé en Inde

Sur place, des experts de Singapour, des États-Unis et du Canada ont été invités à intervenir. En effet, l’incendie était tel que les seules autorités indiennes ne sont pas parvenues à le gérer. Aujourd’hui, après cinq mois d’une intense lutte, la situation est sous contrôle et l’incendie a bel et bien été éteint, comme l’a confirmé ce dimanche le porte-parole d’Oil India, Tridiv Hazarika.

Une catastrophe économique et naturelle

Pour le moment, le puits n’a pas été rebouché. Il sera placé sous surveillance, le temps de s’assurer qu’il n’y a pas de migration de gaz et une nouvelle montée en pression, susceptible de provoquer une nouvelle explosion. Cet incendie a forcé des milliers de personnes à devoir fuir vers des camps de fortune, dressés par les forces de l’ordre. En outre, la région est désormais en proie à une crise écologique. En effet, les toxines libérées par l’explosion devraient rester dans les sols et les abîmer. De mauvaise augure pour la population animale et végétale qui vit sur place.