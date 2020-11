Le malheur n’arrive jamais seul. Cette assertion populaire s’est une fois encore vérifiée en Inde. En effet, selon des informations relayées par le média britannique « Skynews », après avoir été contaminé par le covid-19 et a souffert de beaucoup de maux, un Britannique du nom de Ian Jones a encore été victime d’une morsure de serpent. Il avait également souffert du paludisme et d’une grippe tropicale due à une piqûre de moustique.

En soins intensifs suite à la morsure du cobra

Il serait actuellement en soins intensifs suite à la morsure du cobra royal. Tout ce malheur s’est abattu sur l’homme dans un village du nord-ouest de l’Inde. Les proches de la victime n’ont pas manqué de manifester leur inquiétude suite à cette série d’événements malheureux qui l’ont secoués. Ils auraient reçu la nouvelle de la morsure par le cobra royal comme un coup de massue.

Ses parents inquiets

« Quand nous avons appris qu’il avait également subi une morsure de serpent fatale en plus de tout ce qu’il avait traversé, nous ne pouvions honnêtement pas le croire », a confié le fils de la victime au média. Il a tout de même ajouté que l’état de son père « est stable pour le moment bien qu’il ait une paralysie dans les jambes et une cécité, que nous espérons être temporaires ». Selon les précisions qui ont également été apportées par le média, Ian Jones devra « rester à l’hôpital pour un certain temps ».