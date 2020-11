Un responsable de l’organisation terroriste Etat-Islamique a été mis aux arrêts en octobre dernier en Irak. L’information a été rendue publique ce lundi 23 novembre par le contre-terrorisme irakien. A en croire les précisions qui ont été apportées sur cette affaire, son interpellation a eu lieu alors que cet Irakien descendait de l’avion à Bagdad. Il aurait été mis en détention depuis son interpellation.

Il comparaîtra pour simple “appartenance” à une organisation “terroriste”

A la fin de son interrogatoire, le mis en cause devra comparaître conformément la loi anti-terroriste pour simple «appartenance» à une organisation «terroriste». Il s’expose à la peine de mort selon les dispositions de la loi régissant la lutte contre le terrorisme. A en croire les informations rapportées sur la situation par Sabah al-Noamane, porte-parole des unités d’élite du contre-terrorisme, son arrestation est intervenue alors qu’«il montait dans un taxi après être descendu d’un avion qui venait d’atterrir à Bagdad».

Il démarre son parcours djihadiste depuis 17 ans

Le mis en cause ne serait pas un nouveau au sein du monde terroriste. Il a «débuté son parcours djihadiste en 2003 avec Al-Qaïda avant de rejoindre les différents groupes qui se sont succédé jusqu’à l’EI», a indiqué le porte-parole des unités d’élite du contre-terrorisme. «Il était en contact avec des membres de l’EI en Irak et nous surveillions leurs conversations depuis longtemps», a poursuit le responsable du contre-terrorisme irakien. «Abou Naba s’occupait d’affaires financières, envoyait des messages et organisait des rencontres», a-t-il ajouté.