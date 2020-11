Le ministère iranien de la Défense a annoncé via un communiqué ce vendredi, le décès d’un scientifique de haut rang travaillant pour le secteur nucléaire, à Absard à 65 km de Téhéran. Le décès est survenu après que le véhicule du scientifique a été attaqué par des terroristes armés. « Des terroristes armés ont pris pour cible un véhicule transportant Mohsen Fakhrizadeh, chef de l’organisation de recherche et d’innovation du ministère. Après un affrontement entre les terroristes et ses gardes du corps, M. Fakhrizadeh a été gravement blessé et transporté d’urgence à l’hôpital. Malheureusement, les efforts de l’équipe médicale pour le sauver n’ont pas abouti et il est décédé il y a quelques minutes » a déclaré le communiqué.

L’agence de presse Fars a rapporté plus tôt qu’il y avait eu une explosion de voiture dans la ville d’Absard, des témoins rapportant que « trois à quatre personnes, qui auraient été des terroristes, ont été tuées ». Fakhrizadeh est le scientifique nucléaire iranien le plus renommé et un officier supérieur du Corps d’élite des gardiens de la révolution islamique. Il a longtemps été qualifié par les sources de sécurité occidentales d’être extrêmement puissant et déterminant dans le programme d’armement de l’Iran.

« Souvenez-vous de ce nom »

Selon des documents secrets obtenus par Israël en 2018, il a dirigé le programme qui a créé les armes nucléaires de l’Iran. « Souvenez-vous de ce nom », avait déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en identifiant Fakhrizedeh comme le scientifique en chef du programme. Le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré, par ailleurs, que l’Iran se vengerait du meurtre du scientifique.