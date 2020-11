L’actuelle première fille des Etats-Unis, mais encore plus pour longtemps, Ivanka Trump, qui aurait des rêves présidentiels après avoir vu son père à l’œuvre, est une femme ‘’cupide’’ à en croire une de ses ex-meilleures amies. Dans un entretien accordé à Vanity Fair et publié ce mardi 17 novembre, Lysandra Ohrstrom journaliste, a décrit la fille du 45e président des Etats-Unis comme une femme ingrate dont elle a regretté l’amitié.

D’après la journaliste Ivanka a « hérité l’instinct de son père de jeter les autres aux lions pour se sauver ». Elle se rappelle à ce propos d’une histoire de collège où Ivanka Trump « avait poussé plusieurs filles et [elle] à montrer [leurs] seins à travers la fenêtre de la salle de classe ». « Ivanka a été la meneuse, mais elle a plaidé son innocence devant notre directrice et s’en est donc tirée impunément. Pendant que nous, nous avons été suspendues », a-t-elle déploré.

Ivanka n’aime pas les pauvres

Par ailleurs, au cours d’un appel téléphonique, Ivanka avait montré son indignation après que son amie lui ait recommandé le roman Empire Falls, lauréat du prix Pulitzer 2001,à propos des difficultés vécues par un propriétaire de restaurant dans une ville ouvrière en difficulté du Maine. D’après la journaliste, Ivanka n’était pas intéressée par la lecture de ce type de mode de vie. « Ly, pourquoi me dirais-tu de lire un livre sur les pauvres ? Je me souviens qu’Ivanka avait dit. ‘’Quelle partie de vous pense que cela m’intéresserait ?’’ » a témoigné la journaliste.

Echapper aux conséquences de ses actions

A propos de la fin du mandat de Donald Trump qui est dans deux mois et la famille va quitter la Maison Blanche, Ohrstrom prédit que son ancienne meilleure amie se retrouvera en Floride où elle pourra échapper aux conséquences de ses actions au cours des quatre dernières années. « J’espère qu’Ivanka trouvera plutôt un atterrissage en douceur à Palm Beach, où la suprématie blanche décontractée est de rigueur et la plupart des méfaits sont pardonnés si vous avez assez d’argent. C’est l’endroit idéal pour qu’elle se couche, à l’abri des conséquences économiques et sociales des politiques qu’elle a poursuivies au cours des quatre dernières années, » déclare-t-elle.