Si nul ne sait encore qui sera élu président des États-Unis, Joe Biden a d’ores et déjà battu un record jusqu’alors détenu par Barack Obama, l’homme qui l’a choisi, à l’époque, comme vice-président. Ce record n’est autre que le nombre de voix recueillie. Un chiffre qui dépassé les 71 millions et qui devrait continuer à augmenter.

En effet, plus de 160 millions d’Américains ont voté au cours de ces dernières élections, en présentiel ou par bulletin par correspondance. Un chiffre ahurissant, qui démontre à quel point cette élection était attendue. Selon CNN, c’est le candidat démocrate, Joe Biden, qui remporte d’ailleurs la majorité des suffrages, alors que l’ensemble des bulletins n’a pas encore été dépouillé.

Joe Biden bat un record détenu par Barack Obama

Avec 71.6 millions de bulletins de vote, Joe Biden efface donc des tablettes un certain Barack Obama qui, en 2008, au cours de sa première campagne, a reçu 69.490.000 de votes. Un chiffre en hausse donc. Il faut dire que le nombre de votant a lui aussi augmenté. En 2016, ils n’étaient « que » 137.1 millions d’électeurs, contre plus de 160 à ce jour et les bulletins n’ont pas tous été comptabilisés.

Plus de 160 millions d’électeurs se sont déplacés

Pour autant, cela ne garantit pas la victoire de Joe Biden. En 2016, Hillary Clinton a reçu plus de 3 millions de voix de plus que son concurrent direct, le républicain Donald Trump, mais c’est bien lui qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Le système électoral américain fait qu’il est possible d’être élu même en ayant reçu un nombre de voix inférieur à son concurrent, puisqu’il faut, avant toute chose, comptabiliser 270 grands électeurs.