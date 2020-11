Donald Trump, bientôt obligé de reconnaître sa défaite ? En effet, selon plusieurs chaînes américaines, le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, a remporté l’État de l’Arizona et ses 11 grands électeurs. De quoi creuser toujours un peu plus l’écart avec Donald Trump qui, pour sa part, ne cesse d’accuser les démocrates d’avoir volé les élections.

Tout sauf une surprise. En effet, dès le 3 novembre, Fox New et AP ont donné la victoire dans cet État américain au candidat démocrate. Il s’agit de la première victoire bleue dans cette région, depuis 1996. Une nouvelle qui permet à Biden de compter 290 grands électeurs alors que restent encore à déterminer qui est le grand vainqueur des États de la Caroline du Nord (promise à Trump) et de la Géorgie (promis à Biden, mais qui doit recompter).

Biden remporte l’Arizona

À ce jour, Biden dispose assez largement du bon nombre de Grands électeurs. Afin d’être élu aux USA, il en faut 270. Mais face au refus du candidat républicain de reconnaître sa défaite, une avance importante était nécessaire à Biden afin d’éviter la moindre contestation. Discret, Trump n’a toujours pas réagi à cette annonce au sujet de l’Arizona, mais semblait miser beaucoup sur un retour inattendu, afin de faire pencher le scrutin en sa faveur.