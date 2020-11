Le célèbre chanteur américain, Kanye West, défraie la chronique pour n’avoir pas payé les salaires de ses employés. En effet, l’époux de Kim Kardashian, aurait oublié de remplir ses obligations d’employeur, s’élevant à plusieurs milliers de dollars. Selon les documents juridiques obtenus par le média américain, The Blast, l’artiste fait face à la justice pour un montant d’un million de dollars, pour « des salaires impayés, des salaires continus, des dommages et intérêts, des sanctions civiles, des pénalités statutaires et des frais d’avocat ».

Il n’a pas encore fait de commentaires

A en croire le média, la plainte a souligné que « les plaignants ont supervisé, contrôlé et dirigé la production, et les employés lésés ont travaillé de nombreuses heures sur la production et n’ont pas été payés à temps pour leur travail, ou n’ont pas été payés du tout ». Notons qu’en dépit du bruit que cette affaire a fait dans la presse, le principal intéressé n’a pas encore fait de commentaires concernant cette affaire. En outre, ce n’est pas la première fois que Kanye West fait la une des journaux aux Etats-Unis pour une affaire judiciaire.

20 millions de dollars

Au cours du mois d’août dernier, le rappeur milliardaire avait été poursuivi par la compagnie MyChannel Inc. Celle-ci, lui réclamait en effet un montant de 20 millions de dollars. La société plaignante avait accusé Kanye West d’avoir utilisé sa technologie sans la payer, en retour. Aussi, avait-il promis des investissements dans l’entreprise, qui ne sont finalement pas arrivés.