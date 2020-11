Un bébé âgé d’un an, suspecté d’avoir été kidnappé par son père, a été tué par une balle des forces de l’ordre qui poursuivait ce dernier. Selon les informations du média britannique, The Guardian, le drame a eu lieu le jeudi 26 novembre dernier dans la ville de Kawarta Lakes située dans la province de l’Ontario, à l’est du Canada. Le père de l’enfant tué par les policiers, âgé de 33 ans est quant à lui hospitalisé, et se trouve dans un état critique.

Il était parti avec son enfant en prenant une camionnette

Le matin de ce jour-là, c’était les voisins de ce dernier qui avaient appelé la police après avoir entendu, selon eux, plusieurs coups de feu. En effet, ils ont confié avoir entendu ces bruits, pendant que le père du bébé et sa compagne se disputaient. Quelques temps après, l’homme est parti en prenant avec lui son enfant, en utilisant une camionnette. Par la suite, les forces de l’ordre sont parvenues à le rattraper sur une route de campagne. L’homme recherché a cependant cogné une voiture et dans le feu de l’action, a blessé un policier pendant que les forces de l’ordre essaient de l’arrêter.

Des investigations sont en cours

Les policiers ont alors commencé par tirer en direction de celui qu’ils suspectent d’avoir enlevé le bébé. Malheureusement, une balle a touché ce dernier qui a succombé à sa blessure sur les lieux, pendant qu’il se trouvait sur la banquette arrière. Le porte-parolat de l’Unité d’Investigations Spéciales (SIU) a indiqué qu’« il est encore trop tôt pour déterminer la raison qui a poussé les policiers à tirer sur le véhicule ». Par ailleurs, il a déclaré que des investigations sont actuellement en cours en vue de connaître les circonstances exactes dans lesquelles le drame s’est produit.