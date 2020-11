Le monde entier est en proie à la terrible pandémie de la Covid-19. Plus d’un million de personnes ont déjà succombé à ce virus. Actuellement, plusieurs capitales européennes sont confinées. La Covid-19 est donc devenue la préoccupation majeure des gouvernants. La Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) a alerté sur une menace bien plus grande que le terrible virus via un rapport sur les catastrophes naturelles dans le monde entier tombé ce mardi 17 novembre. Il s’agit du changement climatique. Selon le Secrétaire général de la FICR, le nouveau coronavirus n’est pas éternel.

Le changement climatique n’a pas de vaccin

« Si nous avons de la chance, nous aurons un vaccin contre la COVID l’année prochaine et si tout va bien dans quelques années, nous devrions être en mesure de gérer l’impact du Covid-19 » a déclaré Jagan Chapagain. C’est tout le contraire du changement climatique qui n’a pas de vaccin et qui aura un impact plus important à moyen et long terme sur la vie humaine et sur la Terre , a-t-il poursuivi.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant Rouge invite la communauté internationale à engager au plus vite des actions pour lutter contre ce fléau qui « menace littéralement notre survie sur le long terme ». Elle évalue à environ 50 milliards de dollars les fonds qu’il faut mobiliser chaque année pour aider les 50 pays en développement à mener à bien le plan d’adaptation qu’ils ont mis en place pour les 10 ans à venir.

410 mille victimes ces 10 dernières années

La FIRC estime que ce montant est insignifiant « au regard de la riposte mondiale aux répercussions économiques de la pandémie ». Ces dix dernières années les catastrophes induites par les phénomènes clmimatiques extrêmes et météorologiques ont fait 410 mille victimes. Les infortunés sont pour la plupart originaires de pays pauvres. Entre mars, mois où la pandémie s’est déclarée et septembre, il y a eu plus de 100 catastrophes naturelles avec plus de 50 millions de personnes impactées.