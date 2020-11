Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était l’invité de l’émission « Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Au cours de l’émission, ce dernier a tenu à réagir aux récentes sorties du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Il y a quelques jours, ce dernier a effectivement appelé au dialogue avec l’Union européenne.

Pour autant, Paris n’est pas dupe et invite la Turquie à passer aux actes, plus qu’aux mots. La présence turque en Méditerranée orientale, en Libye, et au Haut Karabakh est notamment pointée du doigt par le gouvernement français. Le Drian profitera de son entretien pour rappeler les grandes divergences qui existent à ce jour entre les deux pays, alors que la France est bien soutenue par l’Union européenne.

Paris attend des actes de la part d’Ankara

Bruxelles a d’ailleurs confirmé attendre de voir la posture de la Turquie sur les différents dossiers actuellement en cours. Dans les prochaines semaines, le Conseil européen se réunira et pourra définir s’il souhaite sanctionner ou non la Turquie pour ses actions. Pour rappel, les tensions entre Ankara et Athènes ont mis le feu aux poudres.

Erdogan tend la main à ses alliés européens

L’Oruc Reis, est un navire qui a été envoyé dans des eaux disputées avec la Grèce, suite à la découverte de nouveaux gisements gaziers. La mission du navire a d’ailleurs été prolongée jusqu’au 29 novembre prochain. Pour autant, Erdogan a affirmé au cours du dernier congrès de son parti, qu’il envisageait bel et bien de bâtir le futur de la Turquie, avec l’Europe.