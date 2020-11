Ayant effectué son vol pour dernière fois le 18 août 2020 à destination de l’aéroport de Castellon, un Boeing 747 de la compagnie aérienne British Airways a pris feu ce lundi 23 novembre à l’aéroport de Castellon, près de Valence. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’épaisses flammes noires sortir des hublots avant de l’appareil.

Le compte Twitter officiel de l’aéroport a indiqué par ailleurs qu’aucun blessé n’est à déplorer dans l’accident et que les pompiers ont déjà maitrisé la flamme. D’après Simple Flying, l’avion dont il s’agit, un G-CIVD, fait partie de la série de Boeing 747 mis à la retraite par British Airways suite à l’effondrement du trafic aérien de la compagnie à travers le monde. Les appareils de la compagnie ont été, en effet, dispersés à travers l’Europe afin d’être démonté, préservés ou transformés en lieux de tournage de films.

Los bomberos del aeropuerto de Castellón (@CDTairport) y del @SIAB_Castellon trabajan de forma conjunta en la extinción de un incendio en una aeronave. No ha habido que lamentar heridos y el fuego se encuentra ya confinado. pic.twitter.com/KuQtz9BW4O — Aeropuerto de Castellón (@CDTairport) November 23, 2020

Une panne électrique par le passé

Le G-CIVD avait déjà eu par le passé des problèmes électriques, alors qu’il effectuait un vol de Londres Heathrow à New York JFK, en octobre 2018 et a dû faire demi-tour. Un passager à bord avait signalé que le système de divertissement de l’appareil était tombé en panne peu après le départ. Après, l’éclairage de la cabine, des toilettes et de la cuisine a également cédé, laissant les seules lumières des panneaux de signalisation placés au-dessus des passagers en fonction.