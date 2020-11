En dépit de la recompte des voix en Géorgie face à l’obstination de Donald Trump, le candidat démocrate Joe Biden, demeure toujours le président élu des Etats-Unis à l’issue du scrutin présidentiel du 3 novembre dernier. Toutefois, Donald Trump continue toujours de refuser sa défaite portant ainsi un coup au système démocratique américain en freinant le processus de transition.

Dans une déclaration jeudi depuis son QG de Wilmington, dans le Delaware, sur la situation électorale, l’ancien vice-président de Barack Obama, a estimé que les Américains « sont les témoins d’une incroyable irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur la façon dont fonctionne une démocratie et (…) je ne connais pas ses motifs mais je pense que c’est totalement irresponsable » avait-il déclaré en ajoutant :« Je suis convaincu qu’il sait qu’il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu’il fait est tout simplement scandaleux ».

La déclaration de Joe Biden correspond à la réalité

Invité du Grand jury LCI-Le Figaro-RTL, le ministre français des Affaires étrangère, Jean-Yves Le Drian, a déclaré ce dimanche être « en phase » avec les propos du nouveau président élu sur l’« irresponsabilité » de Trump. « Nous sommes en phase de ce que Joe Biden dit être une ‘’incroyable irresponsabilité’’ et je partage ce propos de Joe Biden », a déclaré le chef de la diplomatie française avant d’ajouter : « Je ne me suis jamais exprimé de cette manière mais on arrive à un point ! Je constate que la déclaration de Joe Biden correspond à la réalité et je le dis très clairement ».