Un haut dirigeant du groupe terroriste islamique, Al-Qaïda, a été tué par les soldats israéliens sur ordre des Etats-Unis. Selon les informations données, hier vendredi 13 novembre 2020, par le média américain, le New York Times, il s’agit d’Abdullah Ahmed Abdullah, n°2 de l’organisation terroriste. Ce dernier a été assassiné par deux agents israéliens en Iran. L’homme faisait l’objet d’une inculpation aux Etats-Unis, pour les attentats en 1998 contre les ambassades des USA au Kenya et en Tanzanie.

Il a été « tué par balle »

L’information a été confirmée par plusieurs hauts responsables américains. D’après plusieurs responsables des services de renseignements américains, qui ont requis l’anonymat, Abdullah Ahmed Abdullah se trouvait sur la liste des terroristes les plus recherchés par le bureau fédéral d’investigation (FBI). Ils ont également fait savoir qu’il a été « tué par balle dans les rues de Téhéran par deux assassins à moto ». L’assassinat a eu lieu le 07 août 2020. Au cours de l’opération, l’homme recherché a été tué avec sa fille, Miriam, qui se trouvait dans la même voiture que lui.

Les affirmations de plusieurs médias contredites

Notons que, les autorités avaient proposé une prime de 10 millions de dollars à toute personne qui donnerait toute information pouvant aider à capturer Abdullah Ahmed Abdullah. Par ailleurs, l’information n’a pas été confirmée par Israël, l’Iran ou encore les Etats-Unis. Les informations du New York Times balaient, cependant, du revers de la main, les affirmations de plusieurs médias, qui avaient indiqué que la personne assassinée était un membre du Hezbollah libanais. Selon le New York Times, « l’Iran a toujours nié abriter des membres d’al-Qaïda ». Mais, il a souligné que « cela ne serait pas la première fois qu’il s’allie avec des forces sunnites, ayant déjà soutenu le Hamas et le Jihad islamique palestinien et les Talibans ».