C’est une triste nouvelle qui frappe le Sénégal. Pape Bouba Diop, héros de la coupe du monde, premier (et meilleur) buteur de la coupe du monde est décédé des suites d’une longue maladie. L’information a été rendue publique par la presse.

Âgé de 42 ans, il était malade depuis quelque temps apprend-on auprès de sources sûres. Il avait marqué l’histoire et marquant un but contre la France pendant la Coupe du monde de 2002. Rappelé à Dieu ce dimanche 29 novembre, le fils du pays s’en est allé en laissant ce merveilleux souvenir aux sénégalais. Pendant sa carrière, il aura évolué au sein d’une dizaine de clubs dans le monde de la Suisse en passant par la France, l’Angleterre et la Grèce.