La poterie sur le continent africain date de très longtemps selon Jean Devisse (1981) soit nettement plus de 9000 ans, voire plus 12000 ans déjà. La culture de la poterie est très commune à l’ère prépharaonique mais également à l’ensemble de la vallée du Niger, des pays Dogon comme des régions du Khartoum (Soudan) et s’est étendu à l’ensemble du continent. La poterie a ainsi marqué l’évolution africaine sur des milliers d’années en continu. Ainsi, les connaissances autour de l’usage et de la transformation de l’argile se sont déplacées sur l’ensemble des territoires africains car elle était devenue le matériau universel choisi et privilégié pour assurer une meilleure vie pour les populations.

La poterie provient essentiellement de la terre : argile ou kaolin considéré auparavant comme une argile noble. L’argile provient du feldspaths qui compose près de 60% de l’écorce terrestre. Il n’est donc pas irréfléchi d’observer les raisons pour lesquelles les anciens s’en sont servi partout en Afrique comme élément de base de fabrication de plusieurs outils et instruments. D’ailleurs Jean Devisse (1981) reconnaît dans son ouvrage que le reste des continents doit le legs de l’art de la poterie culinaire aux technologies africaines développées depuis ces millénaires. L’argile servait sur le grand continent à produire toutes formes d’architectures, de sculptures, de figurines ou de statuettes décoratives ou pour des rites. Généralement les sculptures rituelles permettent de rythmer les étapes de l’existence : naissance, initiation, mariage et décès pour immortaliser physiquement les évènements puis conserver les traditions. Mais au-dessus de toutes ces productions, ce sont les ustensiles de cuisines dont les vases, les marmites et les casseroles qui remportaient la palme et on s’en sert encore d’ailleurs !

La poterie culinaire africaine et la potière : l’excellence

Ce secteur d’activité était développé essentiellement par les femmes. La potière grâce à ses mains habiles a toujours réussit à produire des vases oblongues, cylindriques, ovoïdes, sphériques comme des plats ou marmites de cuisson. La poterie à l’argile sert aussi à fabriquer des jarres (pour boissons, bières), des encensoirs, des marmites, des ustensiles de cuisine et en termes plus clairs, tout ce qui est destiné à conserver de : l’eau, l’huile, des céréales ou des contenants pour conserver ou commercialiser dans les différents marchés des régions. L’Afrique a une variété d’argile très élargie qui n’a montré que de très bons résultats dans tous les secteurs de la céramique étudiés sur le continent par les archéologues, ethnologues ou chercheurs suédois, néerlandais, français ou allemands (Haussonne, 1969 ; Davies, 1964). L’argile noire, employée seule, se fendrait en séchant, c’est pourquoi les dames la mêlent à l’argile jaune et quelques résidus quartzeux, siliceux ou végétaux. C’est encore la technique utilisée au Togo chez les Moba comme en pays Sarakolé, en pays Téké, au Dahomey et partout ailleurs sur le continent. Ensuite, la cuisson se fait au feu à haute température puis la production est recouverte de bois et de paille pour sécher. On considère la poterie africaine pesante et à l’aspect peu soigné mais c’est parce qu’elle vaut son pesant d’or. En effet, ce n’est pas une incapacité technique ! En évitant le broyage fin et l’enlèvement de particules à gros diamètres, les potières conservent la solidité rustique de l’ustensile. Des caractéristiques grossières qu’il est difficile et long à corriger sauf si l’on réduit les avantages chimiques de l’argile. Ceci se matérialise par leurs épaisseurs uniques au monde. Il faut retenir que les objets en argile issus des techniques de l’Afrique subsaharienne continuent de marquer l’attention des plus grands fabricants au monde d’ustensiles de cuisine.

Pourquoi l’argile dans nos cuisines ?

Les ustensiles en céramique se font remarquer par leur solidité, résistance aux chocs thermiques et bonne tenue. D’ailleurs un proverbe classique africain recommande de s’assurer d’avoir les dents solides avant de penser briser de l’argile. Ce sont des accessoires qui ne se dégradent pas malgré de multiples entretiens. Aujourd’hui des gammes naissantes de produits de cuisine en céramique qui sont sur le marché gagnent en popularité aussi à cause de la nature alcaline de l’argile qui favorise l’équilibre du Ph des acides durant la cuisson et l’enrichissement en minéraux (fer, Phosphore, calcium, magnésium, etc.) des aliments à cuire. Par ailleurs ces types d’ustensiles sont à prioriser pour cuisiner avec peu d’huile car ils maintiennent l’humidité naturelle et les huiles naturelles des aliments. Il n’est donc pas étonnant les connaissances de l’argile aient permis de sédentariser les africains et assuré une vie saine. Contrairement aux revêtements antiadhésifs, s’ils sont chauffés à plus de 350 °C, vont émettre des émanations toxiques et irritantes. Attention à ne pas les laisser chauffer sur le feu à vide ! Contrairement à l’aluminium, l’argile est épaisse. Mais, les marmites en aluminium peuvent augmenter le risque de développer l’Alzheimer. Quant au silicone, elle ne représente un danger qu’au-delà de 220 °C car la silicone commence par fondre. L’argile demeure donc le matériau à prioriser par excellence.