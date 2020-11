Être visible est essentiel pour une entreprise. Elle peut pour cela faire de la publicité ou du marketing digital, être présente sur les réseaux sociaux mais aussi faire appel à des goodies, ces petits objets personnalisés font toujours très plaisir.

Pourquoi utiliser le cadeau d’entreprise ?

On le sait, les cadeaux font toujours plaisir. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour attirer et conserver des clients ? Cadeau de bienvenue ou de fidélité, il s’agit généralement d’un petit objet utile et bien pensé qui affiche votre logo. Cet objet qui fait plaisir est aussi une vitrine très utile pour faire connaitre sa société à un très grand nombre sans dépenser de fortes sommes. En effet, si vous avez offert un stylo avec votre logo à vos clients, ceux-ci vont les utiliser en différents lieux et face à différentes personnes. Celles-ci vont alors voir votre nom et voudront sans aucun doute en savoir plus sur votre entreprise, surtout si le goodie en question les a séduit. Une étude récente a montré que 85% des personnes appréciaient ce petit objet publicitaire (chiffre 2FPCO).

Pour cela, il est nécessaire de bien choisir les cadeaux d’entreprise qui seront proposés et de s’adresser à une plateforme spécialisée comme www.maxilia.fr.

Trouver le cadeau parfait

Offrir un goodie, c’est envoyer un message. Il est donc nécessaire que celui-ci soit en adéquation avec votre société et l’image que vous souhaitez envoyer. Il vous faut d’abord déterminer l’âge moyen de vos clients et leurs intérêts. Si vous vous adressez à un public féminin, lui offrir une tondeuse à barbe sera totalement inutile !

Une fois votre public ciblé, vous devrez aussi savoir qu’elle est l’image que vous souhaitez présenter. Votre société se veut moderne et à la pointe de la technologie ? Vous pouvez miser sur une clef USB. Vous prônez le confort ? Une tour de cou bien douillet sera une excellente idée.

Une fois l’objet choisi, vous devrez aussi veiller à sa qualité. Si vous offrez un goodie qui casse facilement, il va renvoyer un message négatif sur votre société.

Les objets les plus appréciés

Vous avez pris en compte tous ces critères ? Voyons à présent quels sont les cadeaux d’entreprises les plus populaires.

En tête vient le stylo personnalisé. Parce que l’on a toujours besoin d’un stylo, c’est l’objet le plus couru. Il est utilisé partout, en toutes circonstances et peut être prêté pour encore toucher un plus grand nombre de personnes. Il offre une visibilité maximale pour un coût réduit.

Autre goodie au fort succès, la clef USB. Toute simple ou haute en couleur, elle est aussi un objet que l’on partage et que l’on montre. Elle est très appréciée des clients qui ont l’impression d’avoir un cadeau haut de gamme, même si pour vous le coût reste très raisonnable. Mug et sac tote-bag se partagent les préférences des clients. Ils s’introduisent dans la vie quotidienne du client. Là encore, il offre une excellente visibilité et montre que vous souhaitez simplifier le quotidien de vos acheteurs.

Enfin, si vous souhaitez capter l’attention, les objets écologiques connaissent un très fort succès ces derniers temps. Les batteries externes solaires ou papier à planter sont un excellent choix. Vous pouvez encore trouver de très nombreux goodies en vous rendant sur le site de Maxilia.