L’ancien président américain, Barack Obama, a fait savoir que tout n’était pas rose entre son épouse Michelle et lui, quand il était à la tête des Etats-Unis. Dans ses mémoires intitulés Une terre promise, le prédécesseur de Donald Trump a indiqué qu’il n’a pas toujours été facile pour l’ancienne première dame d’accepter ses décisions qui ont eu d’impact sur leur famille. Le premier noir à diriger les Etats-Unis a donné l’exemple du jour où l’annonce de sa candidature à la Maison Blanche a été mal prise par son épouse.

Une « tension sous-jacente permanente »

Dans un entretien accordé au magazine américain People, Barack Obama est revenu sur ce moment dont il se souvient toujours. « Elle m’a jeté un coup d’œil et s’est levée du canapé. ‘ Dieu, Barack… Quand cela suffira-t-il ?’, avant que je puisse répondre, elle est allée dans la chambre et a fermé la porte » a-t-il déclaré, disant avoir ressenti une « tension sous-jacente permanente ». Barack Obama s’est par ailleurs rappelé de ces moments où il a pensé que la tranquillité ne reviendrait pas dans leur couple. « Il y avait des nuits où, allongé à côté de Michelle dans le noir, je pensais à ces jours où tout entre nous était plus léger, où son sourire était plus constant et notre amour moins encombré. Et mon cœur allait soudainement se serrer à l’idée que ces jours pourraient ne pas revenir » a-t-il déclaré.

Il leur a fallu un moment pour en discuter

Si la maman de Malia et de Sasha Obama avait foi en le travail de son époux, elle avait fait à ce dernier des reproches sur « certains sacrifices à [leur] famille ». Barack Obama a ainsi reconnu qu’il y a eu des fois où il devait mieux s’occuper de ses affaires de président, même si sa femme était parfois en colère. « Il y a eu des moments où je pense qu’elle était frustrée, triste ou en colère, mais je savais que j’avais l’Afghanistan ou la crise financière à gérer au lieu de m’en préoccuper » a-t-il martelé. Cependant, Barack Obama a souligné qu’il leur a fallu un moment pour discuter de ce que son épouse avait ressenti.