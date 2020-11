Après les attentats au couteau à Nice, deux grandes autorités de l’Eglise catholique, en France, ne sont pas « Charlie ». En effet, même si Mgr André Marceau, évêque de Nice, est peiné suite aux attentats ayant coûté la vie à plusieurs personnes à la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice, il ne défend pas les caricatures du prophète Mahomet. Il prêche plutôt en faveur d’une parole forte des musulmans, le pardon et l’ouverture des églises, face à l’Islamisme.

Mgr Robert Gall contre les caricatures du prophète Mahomet

Mgr André Marceau n’est pas le seul à avoir une telle opinion, au sein de l’Eglise catholique en France. En effet, l’archevêque de Toulouse, Mgr Robert Gall, a également exprimé sa désapprobation envers le blasphème des religions. Aussi, s’oppose-t-il à la publication des caricatures du prophète Mahomet, qui a eu pour conséquence l’assassinat du professeur Samuel Paty, dans les Yvelines. Au cours d’une interview accordée au média France Bleu Occitanie, Robert Gall, a estimé que le fait de montrer des caricatures du prophète Mahomet aux enfants, c’est aggraver la situation.

« On a besoin d’espaces de paix »

« On ne peut pas se permettre de se moquer des religions » a-t-il estimé, tout en mettant l’accent sur « la liberté d’être ensemble, de parler ensemble, la liberté d’être des frères ensemble, mais pas de s’invectiver ». Par ailleurs, il milite pour l’ouverture, avec prudence, des églises. « Plus que jamais on a besoin d’espaces de paix, de prières et de recueillement qu’il s’agisse des mosquées ou des églises » a-t-il ajouté. Il n’a pas fallu longtemps pour ses propos suscitent de vives réactions sur la toile. Georges Méric, président du département de la Haute-Garonne, a déploré les propos de l’archevêque, dans un communiqué. Il a regretté « un recul dans le processus de sécularisation de la religion catholique », rappelant que « la liberté de blasphémer n’est pas un acte licencieux mais appartient au droit de notre République ».

Je regrette les propos de l’Archevêque de Toulouse qui constituent un recul dans le processus de sécularisation de la religion catholique.

La liberté de blasphémer appartient au droit de notre #République, confirmant la liberté de penser et d’expression. https://t.co/NxGNgjmwqS — Georges Méric (@GeorgesMeric) October 30, 2020