Ce mardi 10 novembre, l’Union européenne a tenu à féliciter Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Visiblement soulagée, la Commission européenne a d’ailleurs tendu la main à Biden, affirmant qu’il fallait désormais tourner la page Trump. Un nouveau partenariat transatlantique a d’ailleurs été proposé.

Ursula von der Leyen a ainsi plaidé en faveur d’un partenariat sur les thèmes de la santé, du climat et du numérique. Celle-ci a également appelé à une réforme du système multilatéral. Au cours d’une rencontre organisée en vidéoconférence, celle-ci a également estimé que le monde ne pouvait plus revenir en arrière. D’un point de vue commercial, le mal est fait et le bloc occidental doit désormais avancer vers de nouveaux horizons.

L’UE félicite Biden et souhaite un nouvel axe avec les USA

En effet, l’UE comme les USA ne peut revenir à un programme similaire à celui qui était encore en cours il y a cinq années environ. Le monde a changé et une nouvelle approche est désormais nécessaire. Il faut dire que les relations entre l’UE et les États-Unis ont considérablement évolué sous le mandat Trump, le président toujours en poste ayant été un fervent opposant au multiculturalisme.

La grande question des GAFA

Aujourd’hui, un gros point apparaît comme principal, celui des GAFA. L’UE souhaite que ces grandes entreprises du numérique soient désormais taxées comme elles le devraient. Selon Von der Leyen, le fait qu’elles arrivent à s’en sortir nuit à l’acceptation de l’économie sociale de marché. Aujourd’hui, l’UE appelle donc de ses vœux à un pas en avant des Américains en cette direction, afin qu’un accord international soit rapidement trouvé.