Ramener 2 kilogrammes de roches lunaires. C’est du moins l’objectif de la sonde chinoise Chang’e 5 qui prendra bientôt départ vers la lune. A en croire les précisions qui ont été apportées sur cette mission, il s’agit d’une première tentative depuis la sonde soviétique Luna 24 en 1976. La différence est que la mission soviétique n’a ramené que 170 grammes lors du dernier retour d’échantillons lunaires.

L’atterrisseur doté de plusieurs équipements

Comme équipement dont est doté l’atterrisseur chinois, on peut citer : une caméra panoramique. Il y a également plusieurs instruments d’analyse de la composition minérale et gazeuse du sol et d’un radar. Un bras robotique devrait permettre de récupérer les échantillons à deux mètres de profondeur. Une foreuse et une pelle seront également mises à contribution pour récupérer les échantillons qui seront stockés dans les tubes.

Une mission importante pour la Chine…

« C’est une mission importante pour la Chine, car c’est la première de ce genre pour elle, mais c’est aussi une mission importante pour la communauté scientifique internationale, car le site des prélèvements est différent des précédents », a fait savoir Song Fu, professeur à l’école d’ingénierie aérospatiale à l’université de Tsinghua ce lundi 23 novembre aux Echos. Selon d’autres précisions qui ont été apportées sur cette mission par l’Agence spatiale chinoise, Chang′e 5 se posera dans la partie nord-ouest de l’océan des Tempêtes.