Le médecin personnel de la légende argentine du football, Diego Maradona, est visé par une enquête pour homicide involontaire. En effet, selon les informations du parquet de San Isidro, la résidence du docteur Leopoldo Luque a fait l’objet d’une perquisition en vue de retrouver des éléments d’une possible négligence ayant causé la mort de l’idole du football. Hier dimanche 29 novembre 2020, le médecin a donné sa version des faits dans une conférence de presse télévisée.

Il a souligné des irrégularités dans cette affaire

Au cours de cette entrevue, le Dr. Leopoldo Luque s’est défendu d’avoir bien fait son travail, soulignant que le défunt était « comme un père pour lui ». Laissant tomber quelques larmes, il a déclaré : « Vous voulez savoir de quoi je suis responsable? De l’avoir aimé, de m’être occupé de lui, d’avoir prolongé sa vie, de l’avoir améliorée jusqu’à la fin ». Cependant, il a souligné des irrégularités dans cette affaire. Ainsi, après avoir mis l’accent sur le fait qu’il n’était pas le médecin traitant de Maradona, il s’est demandé pourquoi il n’y avait pas de défibrillateur à utiliser en cas d’attaque cardiaque, dans la maison de Tigre de l’ancien joueur, à proximité de la capitale argentine Buenos Aires.

Il avait opéré Maradona quand il avait un hématome

Leopoldo Luque a également fait savoir qu’il est le neurochirurgien à s’être occupé de Maradona quand il avait un hématome au cerveau. « Je suis la personne qui s’occupait de lui [depuis l’opération]. Je suis fier de tout ce que j’ai fait. Je n’ai rien à cacher. Je suis à la disposition de la justice » a-t-il déclaré, soulignant que la légende du football « aurait dû aller dans un centre de rééducation [après son opération]. Il n’a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d’un accompagnant thérapeutique ». A en croire un membre de la famille de Diego Maradona, ayant requis l’anonymat, ce dernier n’était pas prêt pour sortir de l’hôpital.

« La clinique avait recommandé qu’il aille ailleurs pour être hospitalisé, mais la famille en a décidé autrement. Ses filles ont signé son autorisation de sortie de l’hôpital » a-t-il ajouté. Pour rappel, l’enquête qui vise Leopoldo Luque a été enclenchée par les propos des trois filles de Maradona (Jana, Gianinna et Dalma), concernant la façon dont le problème cardiaque de leur père a été géré à son domicile de Tigre.