Des experts ont démontré que les rassemblements du président américain Donald Trump ont gravement impacté les contaminations à la covid-19 aux Etats-Unis. Selon ces scientifiques de l’université de Californie, les meetings du locataire de la Maison Blanche, qui ont eu lieu depuis le mois de juin, ont entraîné plus de 700 morts et 30 000 infections liées à la maladie.

Ils ont utilisé cette durée pour déterminer l’évolution des infections

Pour arriver à de telles conclusions, ils sont analysé 18 rassemblements du président américain qui se sont tenus entre le 20 juin et le 22 septembre 2020. Les chercheurs ont donc utilisé cette durée pour déterminer l’évolution des taux d’infection à la covid-19 dans les communautés, après que Donald Trump ait tenu ses meetings de campagne, en vue de la prochaine présidentielle américaine.

« Un fort prix en termes de maladie et de mortalité »

Dans leur conclusion publiée dans un article scientifique, les experts ont indiqué que : « Notre analyse soutient fortement les avertissements et recommandations des autorités de la santé publique en ce qui a trait au risque accru de propagation de la COVID-19 lors de grands rassemblements, surtout lorsque le degré de conformité aux lignes directrices en lien avec le port du masque et de la distance physique est faible ». Selon eux, les habitants des lieux où Donald Trump a effectué ses rassemblements ont « payé un fort prix en termes de maladie et de mortalité ».