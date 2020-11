Dans l’après-midi de ce lundi 2 novembre, la compagne de Donald Trump a prononcé son quatrième discours de campagne à Huntersville, en Caroline du Nord. Pour le moins que l’on puisse dire, Melania Trump avait dans son viseur la formation politique opposée à son époux. Les sujets sur lesquels Donald Trump était régulièrement attaqué ont été passés en revue par la mère de Baron. Les propos tenus par l’ancien mannequin slovéno-américain sont de loin les plus engagés qu’elle a eu au cours de ses rares sorties publiques.

Plusieurs sujets abordés par Melania Trump

Elle a abordé entre autre sujets, la gestion de la pandémie du coronavirus, les différentes manifestations contre le racisme et les violences policières et bien d’autres sujets. « Quand les émeutiers et les pillards brûlaient nos villes et détruisaient les petites entreprises qui appartiennent à des familles qui travaillent dur et apportent des emplois à nos communautés, où étaient les démocrates? », s’est-elle interrogée lors de son discours de campagne à Huntersville, en Caroline du Nord.

Elle tire à boulets rouges sur Joe Biden

Elle s’est également frontalement attaquée à Joe Biden et s’est interrogée sur les raisons qui peuvent pousser à faire confiance au candidat démocrate. « Pourquoi devrions-nous faire confiance à Joe Biden quand il suggère qu’il peut faire un meilleur travail? Tout ce que vous avez à faire est de revenir sur ses 47 années de vie politique pour déterminer si vous pensez qu’il est soudainement capable de donner la priorité au peuple américain », a-t-elle notamment fait savoir à quelques heures des élections américaines.