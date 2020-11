Le maintien des 30 fidèles par messe imposé à l’église catholique par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus continue de susciter des réactions au sein du clergé. En effet, ce jeudi 26 novembre, c’est Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg qui a donné de la voix. Le prélat qui s’est présenté comme étant un ancien élève de l’Ecole Polytechnique a dénoncé cette décision prise par les autorités françaises et annoncé par le canal d’un communiqué qu’il comptait bien formuler un recours au Conseil d’Etat.

“Une précaution vexatoire”

« Bien que n’ayant fait que l’École Polytechnique (X77), je pensais savoir faire une règle de trois et appliquer une présence proportionnelle à nos immenses églises. J’apprends qu’il n’en est rien. », a laissé lire l’homme de Dieu dans son communiqué. « Les annonces du président et celles du premier ministre concernant la reprise des cultes me laissent pantois, déconcerté et profondément déçu. La jauge de 30 personnes n’est pas une mesure sensée mais une précaution vexatoire. », a-t-il dénoncé à nouveau.

Les propositions de l’épiscopat mises de côté selon l’archevêque

Mgr Luc Ravel a également déploré l’attitude des gouvernants qui ne tiennent plus compte des recommandations faites par le clergé français. « L’habitude gouvernementale semble désormais bien prise de ne jamais tenir compte des propositions émanant de l’épiscopat français, propositions pourtant prudentes, intégrant l’extrême gravité de la crise dans laquelle nous sommes et en phase avec la détresse des personnes et des entreprises. », a-t-poursuivi dans son communiqué.