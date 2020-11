Victime d’une agression de la part de policiers français lors de son interpellation, Michel Zecler, un noir, producteur de musique a été contacté par l’Elysée. C’est la présidence elle-même qui a livré l’information sans donner d’autres détails. Selon les proches du producteur, il a été joint par l’Elysée, ce samedi 28 novembre, qui voulait prendre de ces nouvelles. D’après franceinfo qui a relayé l’information, l’appelant aurait rappelé à M. Zecler que pour Emmanuel Macron, ce qu’il avait vécu était « une honte ».

Dans une publication sur Facebook vendredi, le président de la République avait dénoncé des images « inacceptables », « de l’agression de Michel Zecler ». « Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d’où qu’elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme », a-t-il écrit. Ce même vendredi également, le chef de l’Etat avait demandé au gouvernement de lui faire rapidement des propositions « pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations » et pour rétablir la confiance entre les Français et la police.

Salir l’uniforme de la République

Par ailleurs, les quatre policiers qui sont accusés d’avoir violemment agressé Michel Zecler, ont été mis en examen, a annoncé ce dimanche le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, lors d’une conférence de presse. Trois d’entre eux vont également être placés en détention provisoire. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait aussi annoncé jeudi « la révocation » de ces agents mis en cause, « dès que les faits seront établis par la justice ». Il les avait accusés d’avoir « sali l’uniforme de la République ».