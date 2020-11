Mike Tyson ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Sorti de sa retraite à l’âge de 54 ans, pour un match d’exhibition, l’ancien champion du monde a décidé de continuer sur cette lancée. Après son match nul contre Roy Jones, ce dernier a confié qu’un match pourrait avoir lieu, cet été, en France.

En effet, peu après sa rencontre, Mike Tyson a confirmé qu’il étudiait la possibilité d’effectuer un nouveau combat dans le sud de la France, à Monaco ou Saint-Tropez, possiblement contre un adversaire européen. Reste à définir son identité, mais certains imaginent déjà une nouvelle rencontre contre Evander Holyfield, qui l’a battu deux fois (1996 et 1997). La dernière rencontre a d’ailleurs été émaillée d’un incident entré dans l’histoire, avec cette morsure au niveau de l’oreille.

Mike Tyson souhaite continuer

Certains évoquent également une rencontre face à Lennox Lewis, qui l’a battu en 2002. Britannique et canadien, ce dernier pourrait donc être le parfait rival. Ces rencontres ne devraient toutefois pas lui rapporter gros. En effet, l’argent généré sert à financer des associations de sans-abris et aidant les personnes ayant un problème de toxicomanie. Dans tous les cas, ce retour au premier plan est inattendu et le succès de cette folle opération semble se confirmer pour Tyson, qui compte bien mettre à profit son vécu et sa renommée, afin de faire le bien autour de lui.